Lioni, gli ultimi aggiornamenti Covid e la campagna vaccinale Da oggi scatta l'inserimento dei pazienti "fragili" sulla piattaforma della Regione Campania

Sono attualmente 31 le persone positive al Covid-19 a Lioni “in un contesto generale in cui si intravedono segnali di miglioramento in ordine al contenimento della diffusione del virus” - si legge sulla pagina facebook del Comune Altirpino - “Auguriamo una pronta guarigione alle persone coinvolte esprimendo la nostra vicinanza alle famiglie in questo momento per loro particolarmente difficile”. Il Comune di Lioni è, nel contempo, costantemente al fianco della popolazione per favorire una massiccia adesione alla campagna di vaccinazioni. Nel ricordare che, da oggi, i medici di medicina generale sono chiamati a inserire, sulla piattaforma telematica della Regione Campania, le adesioni alla campagna vaccinale dedicata, come da protocollo del Ministero della Salute, ai pazienti di "elevata fragilità" (appartenenti alla “Categoria 1”, che include persone estremamente vulnerabili e affette da disabilità grave), da ieri, presso il Municipio, è operativa l'attività di supporto alla registrazione su piattaforma regionale per gli over 70. Al fine di evitare attese e assembramenti e nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 è necessario contattare il numero 379 2139627 per prenotazioni o assistenza diretta. Allo stesso numero è possibile chiamare per verificare l'inserimento nell'elenco degli over 80 che necessitano della somministrazione del vaccino a domicilio. In settimana, inoltre, il Comune riceverà comunicazione dell'elenco degli over 80 che, per vari motivi, non hanno ricevuto la prima dose.

Foto: Sergio Oliviero