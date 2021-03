Buonopane: "Richiesti all'ASL altri tamponi di verifica" Il sindaco di Montella: "Programmati per questa settimana a seguito dei recenti tracciamenti"

A Montella, il numero degli attualmente positivi al Covid-19 resta stabile a 32 per effetto di due guarigioni a fronte di due nuovi casi positivi. Il quadro generale va così aggiornato: il totale dei positivi, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, è di 204; quello dei guariti è di 166; quello dei deceduti ammonta a 6. “Dall’ultimo bollettino del 12 marzo 2021, si registrano sul nostro territorio due nuovi casi di positività al Covid e due guarigioni. A seguito dei tracciamenti effettuati negli ultimi giorni, tesi ad individuare ed isolare i contatti diretti, si è reso necessario chiedere all’ASL altri tamponi di verifica, che sono già stati programmati per questa settimana” ha commentato il sindaco Rizieri Buonopane nel suo consueto filo diretto con i cittadini, finalizzato ad aggiornarli in maniera tempestiva sull'andamento della situazione pandemica. In tal senso, il primo cittadino ha ribadito in più di una circostanza la necessità di uno scrupoloso rispetto delle regole e delle norme per fronteggiare l'avanzata del virus.