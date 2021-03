Lauro, via ai lavori per la viabilità Beato-Pignano Il sindaco Bossone: "Il Comune non molla sui propri diritti per il bene della propria comunità"

È la settimana del via ai lavori per la riapertura della viabilità Beato-Pignano nel Comune di Lauro. La conclusione del progetto, che sarà eseguito dalla ditta Edil Lauro, è prevista per il 12 luglio prossimo con un costo totale di 144.719,58 euro. È quanto annunciato con grande soddisfazione dal sindaco, Antonio Bossone: "Una lunga ed estenuante battaglia. - ha affermato il primo cittadino di Lauro - Il Comune non molla sui propri diritti per il bene della propria comunità. Voglio essere chiaro che nessuno, dico nessuno, provi ad intralciare quest'opera". Toni molto decisi sui canali social da parte di Bossone per presentare quanto sarà definito nelle prossime settimane sul territorio, verso l'estate, con la supervisione dell'amministrazione comunale, che seguirà l'opera. Il progetto, "di carattere interesse locale", come spiegato sul sito ufficiale nella presentazione, si lega anche alle frazioni di due comuni (Pignano per Lauro e Beato per quello di Quindici). Pignano è una delle quattro frazioni di Lauro con Migliano, Fontenovella e Ima.