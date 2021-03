Quadrelle, come cambia il centro storico Il sindaco Rozza: "Fiore all'occhiello per la nostra comunità"

La zona rossa non limita l'azione dell'amministrazione comunale di Quadrelle. Cambia il centro storico del Baianese con l'illuminazione della facciata della Chiesa Madre, la Chiesa della Santissima Annunziata. Sono stati installati due fari a LED multicolori che offrono una novità significativa e che si legano a quanto realizzato anche alla fontana di Piazza Vittoria, ripristinata. "Entrambi i lavori sono stati effettuati nel centro storico, nella parte più suggestiva del nostro Comune, che ha conservato negli anni tutto il fascino del passato. - ha spiegato il sindaco di Quadrelle, Simone Rozza - Sono luoghi che oggi sono un fiore all'occhiello per la nostra comunità in cui abitualmente d'estate si tengono sagre e manifestazioni. Come amministrazione, abbiamo deciso di potenziare ancora di più illuminazione della facciata per meglio valorizzare la Chiesa Madre, la Chiesa della Santissima Annunziata". Ecco le novità per il centro storico di Quadrelle, rinnovato ma con un forte richiamo alla tradizione.