Conservatorio, anticipati bandi di ammissione: domande on-line Le adesioni dal 1° al 30 aprile

Il Conservatorio di Avellino diretto dal M° Maria Gabriella Della Sala apre con largo anticipo le procedure per le ammissioni relative all'anno accademico 2021/22.

L'offerta formativa del Conservatorio Domenico Cimarosa è ricca e varia. Si va dalla tradizionale sezione classica; ai corsi d'avanguardia come quello Tecnologico e della musica Jazz, oltre agli indirizzi di Didattica della Musica e quelli più specialistici del ramo Compositivo e della Direzione d'orchestra.

Quattro i segmenti di studio: corsi di base, dedicati ai musicisti esordienti; corsi propedeutici, per i giovani che hanno intenzione di intraprendere gli studi musicali in modo più approfondito; infine i due livelli accademici per gli studenti che mirano a fare della musica la loro professione sia come concertisti, che come futuri docenti.

Sarà possibile presentare domanda di adesione agli esami di ammissione dall’1 al 30 aprile 2021 attraverso la procedura online.

I bandi di partecipazione, i programmi e le modalità di iscrizione all’esame sono consultabili sul sito del Conservatorio all’indirizzo www.conservatoriocimarosa.org