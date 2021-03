Lauro, misure covid: aggiornata l'ordinanza comunale Dettagli sulle eccezioni per le attività commerciali fino al 6 aprile sul territorio comunale

Il sindaco di Lauro, Antonio Bossone, ha modificato e integrato l'ordinanza comunale, in vigore nella gestione covid-19 sul territorio. Fino al 6 aprile, sono sospese le attività commerciali al dettaglio nei giorni festivi e prefestivi fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, per le pasticcerie, dalle ore 7 alle ore 14, ma con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze. È consentita sia l’attività di asporto che consegna a domicilio, purché, quest’ultima avvenga nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. È fatta eccezione anche per le attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pub), con la sola consegna a domicilio e per i sali e tabacchi, edicole e farmacia. Per quanto previsto dall'ordinanza comunale sono validi il decreto governativo del 2 marzo scorso e le ordinanze regionali. Sono le ulteriori misure definite da Bossone per la prevenzione e la gestione dell’emergenza sul territorio di Lauro.