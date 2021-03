Si punta su Antonio Mainiero per il dopo Frieri al Frangipane Incarico temporaneo per l'ex sindaco. Nelle prossime ore la decisione ufficiale

Potrebbe essere Antonio Mainiero attuale direttore del distretto sanitario di Ariano Irpino a ricoprire momentaneamente il posto del compianto Angelo Frieri all'ospedale Frangipane, venuto a mancare all'affetto di tutti lo scorso 19 marzo.

Un incarico temporaneo in attesa della nomina del nuovo direttore sanitario che sembrerebbe si tratti di una donna. Una scelta quella caduta su Mainiero, in questo tempo di transizione, giudicata più che giusta, considerata l'esperienza, professionalità, serietà e grado di preparazione dello stimato medico, nonchè ex sindaco della città.

Subentrato a Mario Nicola Ferrante,nel novembre del 2017, Mainiero ricopre attualmente l'incarico di dirigenza medica nella sede di piazza Mazzini, deciso da un'apposita commissione tecnica. Delibera che fu firmata dal manager dell'Asl Maria Morgante, dal direttore amministrativo Ferdinando Memoli e del direttore sanitario Emilia Anna Vozzella. Nelle prossime ore verrà comunicata ufficialmente la decisione.

E Mainiero potrebbe ricoprire entrambi i ruoli, assicurando continuità alla macchina operativa del Frangipane, in questo momento perticolarmente delicato e difficile a causa della pandemia.