Lioni, ok al progetto per l'allestimento di un'area verde L'iniziativa nell'ambito dell'avviso pubblico "Sport nei Parchi" promosso dall'Anci

Il Comune di Lioni guarda avanti, oltre la pandemia, e immagina il suo futuro attraverso la valorizzazione del proprio territorio: “Siamo tutti consapevoli che, in attesa di uscire quanto prima da questa emergenza sanitaria, ci aspetta un grande lavoro: disegnare, letteralmente, i luoghi in cui vivremo. Lo sforzo al quale saremo chiamati sarà quello di migliorare e utilizzare gli spazi pubblici dei nostri territori per ritrovare al più presto la nostra socialità e, per quanto possibile, migliorare la qualità della vita rispetto ad un periodo di continui passi indietro, ove non è mai mancata la volontà di ricominciare ed andare avanti. Anche per questo, oltre che per continuare un lavoro di riqualificazione iniziato da qualche anno, abbiamo presentato ed approvato il progetto che prevede il recupero e l’allestimento di un’area verde del nostro Paese, anche attraverso la fruizione di attrezzature sportive e nuovi spazi candidandolo nell’ambito dell’avviso pubblico 'Sport nei Parchi' promosso dall'Anci” si legge sulla pagina facebook del Comune di Lioni dove è stato postato anche un rendering che illustra come è stata progettato il recupero e l'allestimento dell'area verde da realizzare.