Covid, muore 76enne di Calitri. Oggi 1635 vaccini Al Frangipane 5 pazienti in Terapia Intensiva

Al “Frangipane” è deceduto un 76enne di Calitri, ricoverato in Terapia Intensiva. Presso l’ospedale di Ariano Irpino attualmente ci sono 5 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 24 pazienti in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 9 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva, 12 (su 12 posti letto) in Medicina Covid. Intanto oggi sono state somministrate, presso i centri vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino, 1.635 dosi di vaccino:

96 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano,

112 a Monteforte Irpino,

119 presso il Centro Vaccinale dell’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi,

72 presso il Centro Vaccinale di S.Angelo dei Lombardi,

240 ad Avellino,

103 presso il Centro Vaccinale Vita di Ariano Irpino,

108 a Vallata,

120 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Palazzetto dello Sport,

104 a Montefalcione,

154 a Grottaminarda,

48 ad Altavilla Irpina,

54 a Montella,

120 a Bisaccia,

126 presso a Lioni,

59 presso residenze sanitarie.