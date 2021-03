Il Covid uccide un imprenditore di 57 anni Al Frangipane dimesso un 56enne di Villamaina

Presso il “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati 5 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 25 pazienti in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.12 (su 12 posti letto) in Medicina COVID. Nella mattinata odierna è deceduto un 57 enne di Montecalvo. Nella giornata di oggi è stato trasferito presso l’Area Covid un 75enne di Ariano Irpino, ricoverato in Terapia Intensiva. Questa mattina, inoltre è stato dimesso un 56enne di Villamaina, ricoverato in Area Covid.