Gli aiuti di Panacea per una Pasqua meno triste nelle case Rete di solidarietà ad Ariano: in campo volontari, imprenditori e commercianti

Continua l’incessante opera di solidarietà dei volontari dell’associazione Panacea Odv di Ariano Irpino a favore dei più bisognosi.

Una rete di prossimità seguendo il grande monito di Papa Francesco che si concretizza a pieno anche nelle aree interne. Grazie anche al contributo di imprenditori e cittadini, con un cuore grande, che in un momento di crisi sanitaria e socioeconomica si è dato vita ad una grande gara di solidarietà.

Donati generi alimentari da parte di De Matteis, Pam, Pasticceria Incontro e Farine Magiche. In arrivo anche altre donazioni da parte di imprenditori e privati. I prodotti vengono distribuiti da parte dei volontari alle famiglie che in questo periodo stanno attraversando momenti di grande difficoltà. Inoltre insieme ai vari generi alimentari, non mancherà un pensiero per i bambini i quali stanno ricevendo le tanto attese uova di Pasqua .

In prima linea Maria Spina Pratola volontaria instancabile che ha conosciuto il dolore e le sofferenze umane in prima persona avendo preso parte con abnegazione e sacrifici nel corso degli anni a diverse missioni delicate in Italia nel corso di vari eventi calamitosi: "Stiamo portando un po’ di conforto e di sollievo alle famiglie in difficoltà con discrezione e rispetto. Non posso non ringraziare i benefattori ed i volontari per il loro impegno e dedizione."

Al suo fianco una validissima squadra di uomini e donne, una grande famiglia impegnata nel sociale e in questi giorni a supporto dei sanitari durante la fase vaccinale e attività di screening.

Un ringraziamento speciale viene rivolto da Panacea a Dario Martiniello Dario Pam, Luigi De Matteis presidente pastificio De Matteis, Antonio Lo Conte Farine Magiche e Roberta Puopolo Bar Incontro. E naturalmente a tutti gli imprenditori e commercianti che si uniranno in questa grande catena di aiuti in vista delle festività pasquali.

Ed infine un appello:

Spesso molte famiglie in difficoltà si vergognano anche di chiedere aiuti. Segnalatele direttamente al numero 329.1912951 per indirizzare la richiesta ai volontari, purchè sia reale. E un appello ai commercianti ad affidarsi sempre e solo alle associazioni di volontariato, Vita, Panacea, Croce Rossa, Caritas ed altre attivamente impegnate sul territorio. Come avvenuto in questo caso. Non lasciatevi ingannare da singole persone che girano chiedendo aiuti per bambini ecc. Purtroppo accade anche questo. Se ci sono richieste di aiuto, se ne occupano le associazioni di volontariato, come è giusto che sia. Cosa ben diversa è invece l'impegno di persone che acquistano qualcosa di propria iniziativa, lo fanno da sempre e ci mettono la faccia per donarlo agli altri senza affidarsi a pseudo benefattori o corrieri fasulli. Occhio perchè la solidarietà è una cosa seria.