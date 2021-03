Montella, Covid-19: ecco gli ultimi aggiornamenti Si sono resi necessari due ricoveri in ospedale: la vicinanza del sindaco Buonopane

Gli ultimi aggiornamenti relativi alla pandemia di Covid-19, per quanto riguarda il Comune di Montella, restituiscono novità poco liete, soprattutto per quanto riguarda il capitolo delle ospedalizzazioni. A fare il punto, ci ha pensato il sindaco Rizieri Buonopane: “Dall’ultimo bollettino datato 22 marzo 2021, sul nostro territorio si sono registrate tre nuove positività e due guarigioni. Il numero degli attuali positivi è di 41. Purtroppo, negli ultimi giorni, per due nostri concittadini risultati positivi, si è reso necessario il ricovero ospedaliero. A loro, in particolare modo, la mia vicinanza e l’augurio di una pronta e completa guarigione” ha sottolineato il primo cittadino, nel ricordare e ribadire la necessità di attenersi in maniera scrupolosa all'adozione di tutte le misure per la prevenzione della diffusione del contagio. Stando all'ultimo rilievo la situazione a Montella va, dunque, così aggiornata: il totale dei positivi dall'inizio della pandemia è di 220, quello dei guariti 172, dei deceduti 7. Sono 41, come anticipato dal sindaco Buonopane, gli attualmente positivi.