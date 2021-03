Alberi piantati in segno di speranza e fiducia nel futuro In memoria di 4 studenti, scomparsi uno dopo l’altro in poco tempo accumunati da un destino atroce

Alberi piantati in segno di speranza e fiducia nel futuro, con il pensiero rivolto a quattro giovani studenti di Zungoli, Ariano Irpino e Carpignano (Grottaminarda), per i quali il destino è stato atroce.

Una cerimonia toccante e particolarmente commovente nel ricordo di chi purtroppo ha perso la vita nel fiore della gioventù. Una lodevole iniziativa, quella del Liceo Parzanese di Ariano Irpino, tesa a mantenere vivo il ricordo di Carmen De Feo, Gianmichele Modestino, Lorenzo e Francesca Schirinzi attraverso un momento di condivisione di sguardi e di pensieri profondi tra i familiari, gli studenti e docenti. Presente il vescovo Sergio Melillo, l'assessore Michela Cardinale, il sindaco di Zungoli Paolo Caruso, il presidente della comunità montana ufita Giuseppe Leone e il vice Nicola Luigi Norcia, il comandante della locale stazione dei carabiniero Giovanni Casciello, parenti degli studenti scomparsi, docenti e alunni del parzanese.

La gioia del ricordo, nelle parole del dirigente scolastico Alfonsina Manganiello, vera e propria istituzione scolastica ad Ariano Irpino, per la sua profonda umanità e grande attenzione rivolta alla formzione e al futuro delle giovani generazioni da lunghi anni con dedizione e passione.

Quattro figli e studenti, scomparsi uno dopo l’altro in poco tempo: Lorenzo e Francesca, Carmen, Gianmichele. Qui tra noi sono presenti i genitori e anche i ragazzi, loro amici, con i quali hanno condiviso tanti momenti belli e tante esperienze.

Quando succedono tragedie che colpiscono i giovani ognuno viene intimamente toccato negli affetti e si rispecchia nel dolore dei parenti; in ognuno subentra un senso di vicinanza e il dolore altrui diventa il nostro. In ogni vita che si spegne, annega il futuro e la fiducia di coloro che direttamente sono colpiti dalla perdita, ma anche della comunità che quella vita ha visto nascere e fiorire.

L’assenza di una persona cara non si supera se non attraverso la memoria e richiede un percorso di elaborazione lungo, nel corso del quale non mancheranno i momenti in cui la si cerca nei luoghi e nelle cose della quotidianità, le si parla come se fosse lì presente e la si sente intorno, immateriale e leggera; tutto il mondo che gli è appartenuto diventa il rifugio nei momenti di sconforto.

La coltivazione della memoria è la massima forma di rispetto che si possa mostrare alla persona scomparsa, è la strada migliore per elaborare per quanto possibile il lutto e per ritornare ad una condizione di normalità accettabile; la memoria è il passato che si lega al presente avendolo generato ed è intreccio di ciò che siamo stati in chi succede o sopravvive a noi.

La memoria è il filo da non spezzare mai, al quale appendere i ricordi che via via si fanno strada e tutte le cose appartenute a chi abbiamo amato. La memoria non è mai esagerazione o stordimento; è piuttosto consapevolezza che non v’è un ritorno, ma presenza dentro di noi.

Anche la Scuola che ha accolto Lorenzo, Francesca, Carmen e Gianmichele, ha bisogno di elaborare il lutto della perdita con la memoria e la gioia del ricordo.

Ha deciso di farlo con la messa a dimora di umili alberelli di biancospino, longevi, tenaci, delicatamente profumati , che resisteranno con la loro bellezza al passare del tempo, delle stagioni, delle generazioni di alunni e insegnanti che frequenteranno questa che è stata la loro scuola.

La scuola di Lorenzo, Gianmichele, Carmen, Francesca. I biancospini alla loro memoria, per le generazioni presenti e future.

Di marzo per la via della fontana, la siepe s’è svegliata tutta bianca, ma non è neve, quella: è biancospino tremulo ai primi soffi del mattino. (U.Saba) A.M.

Ringraziamenti particolari sono stati rivolti ai docenti Gabriella Graziano, Livia Paola Di Chiara Marco La Carità ed ancora a Maria Rosaria Cardinale, Giuseppe Bianco, Vincenzo Argenio, Pasquale Coppola e Antonio Lo Conte. Cerimonia curata nei minimi dettagli, nel rispetto delle norme anti Covid.