Lauro, covid: ulteriori disposizioni sul territorio comunale Ordinanza per i giorni di Pasqua e restrizioni nella gestione covid

Nuova ordinanza del Comune di Lauro con decorrenza immediata e fino al 30 aprile prossimo. Il sindaco, Antonio Bossone, ha determinato ulteriori disposizioni sul territorio comunale. Solo per i giorni giovedì Santo (primo aprile) e sabato Santo (3 aprile), in occasione delle celebrazioni del Triduo Pasquale, è consentito lo spostamento fino alle ore 22 e la partecipazione alle stesse è limitata ai soli cittadini residenti.

Alle parole della precedente ordinanza ("Nei giorni festivi e prefestivi sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità"), si aggiunge che è fatta eccezione anche delle attività dirette alla vendita di prodottti florovivaistici. Nei giorni di Pasqua e Lunedì in Albis è disposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, di vendita di generi di prima necessità e di prodotto florovivaistici. Resta consentita la sola apertura di pasticcerie, dalle ore 7 alle ore 14, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. È ammessa sia consegna a domicilio che attività per asporto. È fatto divieto alle stesse di attività di bar. Attività di ristorazione con la sola consegna a domicilio. Farmacie, edicole a Sali e tabacchi.

La partecipazione al rito civile, presso la casa comunale, è limitata la presenza dei soli familiari, per un numero massimo di 8 partecipanti. Sono sospese feste private e pubbliche. Per la Partecipazione al rito funebre, la presenza di persone al rito è limitata ai soli familiari, per un numero massimo di 20. È fatto divieto di accostarsi ai saluti del defunto sia prima che dopo la celebrazione del rito funebre, sia in Chiesa che al Cimitero. È vietato il corteo funebre. La partecipazione al Cimitero è limitata ai soli familiari, in numero 20. È vietato ai non familiari lo spostamento verso la casa dell'estinto.

Foto: pagina Facebook Comune di Lauro