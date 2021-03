Montella, ecco "adotta un'aiuola": i dettagli dell'iniziativa In adozione, per tre anni, la gestione delle aree di verde pubblico a privati cittadini

L'Amministrazione Comunale di Montella, al fine di favorire il miglioramento della gestione del verde pubblico e coinvolgere la cittadinanza, intende affidare in adozione, a tempo determinato per la durata di tre anni, la gestione delle aree di verde pubblico a privati cittadini, ad enti e società, associazioni, fondazioni, cooperative sociali, istituti di credito e parrocchie. Le aree verdi oggetto di “affidamento” sono le aree di proprietà comunale sistemate a verde pubblico, individuate con delibera di Giunta Comunale numero 29 del 18 febbraio 2021. Chi fosse interessato può presentare domanda a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.montella@asmepec.it o con consegna a mani all'ufficio protocollo, cui seguirà sottoscrizione di una apposita convenzione. Gli affidamenti saranno fatti seguendo l'ordine cronologico in cui pervengono le domande, fatte salve le aree già assegnate, a qualsiasi titolo, e per le quali il titolo permane. “Scarica il regolamento, verifica gli spazi disponibili e presenta la tua richiesta!” si legge sul volantino, pubblicato sulla pagina facebook del Comune di Montella, attraverso cui è stata annunciata e pubblicizzata l'iniziativa.