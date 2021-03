Calitri, lavori in corso tra Ofantina e quartiere fieristico Intervento di manutenzione sulla bretella di collegamento. Le ultime dal Comune Altirpino

Attraverso i propri canali social, il Comune di Calitri ha informato la cittadinanza della temporanea chiusura della bretella di collegamento tra l'Ofantina e il quartiere fieristico. Sono in corso lavori di manutenzione e implementazione dell'illuminazione della galleria, al fine di migliorarne visibilità e sicurezza.

Covid-19 – Sul fronte dell'emergenza Covid-19, è stato, intanto, pubblicato nella giornata di ieri il bollettino relativo al periodo compreso tra il 22 febbraio e il 28 marzo scorsi. Gli attuali positivi sono 79, di cui 77 in isolamento e 2 ricoverati in ospedale; il totale dei positivi, nel periodo sopra indicato, stando alla comunicazione dell'ASL Avellino, ha raggiunto un totale di 157 casi: come detto, sono 79 gli attualmente positivi, a fronte di 2 deceduti e 76 negativizzati. Tra il 25 e il 28 marzo 2021 sono stati rilevati due nuovi positivi a fronte di di 17 negativizzati.

Patrick Zaki – Tra le comunicazioni del Comune Altripino, una è relativa a una lodevole iniziativa: il prossimo consiglio comunale vedrà, infatti, tra i punti all'ordine del giorno il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, studente egiziano dell'Università di Bologna ingiustamente detenuto in Egitto da più di un anno.