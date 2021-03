Nato da genitori positivi. Lioni: "Samuele è la speranza" La gioia per la nascita del piccolo alla Federico II. Gioino: una notizia bellissima

Un fiocco azzurro rallegra la comunità di Lioni nei tempi duri dell'emergenza covid. L’annuncio è del primo cittadino, Yuri Gioino, che tira un sospiro di sollievo dopo le preoccupazioni dei giorni scorsi per questo caso specifico: «C’è una bellissima notizia, dopo tutte le difficoltà legate alla positività al Covid dei suoi genitori. Siamo felici per l’arrivo del piccolo Samuele. Il piccino è nato presso il Policlinico di Napoli. Un plauso alla professionalità e alla competenza del personale medico, che dimostra anche le eccellenze della sanità Campana.Alla famiglia che ha attraversato un periodo non semplice i nostri più sinceri auguri e tanta felicità al piccolo Samuele».

Intanto il coronavirus avanza in Irpinia. Cento casi sono stati accertati in 24 oresu 986 tamponi processati. Il tasso di positività è al 10,2%. Altre tre le vittime. Secondo decesso da registrare nel giro di poche ore per la comunità di Serino colpita al cuore dall’emergenza sanitaria, con più cluster in paese e intere famiglie isolate sul territorio. Nella terapia Sub-Intensiva dell’unità operativa di Malattie Infettive dell’azienda Moscati, è spirato un 71enne serinese ricoverato dal 23 marzo, A. V. le sue iniziali. Nella serata dell’altro ieri è spirato nella sua abitazione di Serino un anziano di 90 anni.

Sempre al Moscati sono spirate una 73enne di Avellino, ricoverata dal 9 marzo nella terapia Sub-Intensiva dell’Unità operativa di Malattie Infettive, e una 96enne di Salza Irpina, arrivata ieri mattina in gravissime condizioni al pronto soccorso della città ospedaliera e deceduta dopo qualche ora. I ricoveri crescono ulteriormente. Nelle aree Covid dell’azienda Moscati risultano 96 pazienti. Sono 308 gli irpini morti di Covid, mentre sono 247 dalla scorsa estate. Dai Comuni giungono anche buone notizie.