Ariano, dorme in auto sotto il Municipio: aiutatemi Dramma povertà nelle aree interne.

In auto, disperato, avvolto da una coperta, sotto il Municipio e l’Episcopio in piazza plebiscito. E’ il dramma di Pasquale Rotondo, 46 anni, di Ariano Irpino, residente nel popoloso Piano di Zona nelle cosiddette case gialle a Viggiano. La sua richiesta di aiuto arriva nel pieno della settimana santa, a pochi giorni dalla Pasqua.

“Chiedo solo di essere ascoltato, non so come andare avanti. Non ho nulla, ci sono le bollette da pagare, tra un po mi staccheranno luce e gas e non riesco a mettere un piatto a tavola. Qualcuno mi aiuti, non ce la faccio più."

Una richiesta urgente che ci auguriamo possa essere accolta dalle istituzioni competenti, Comune, Caritas, Chiesa, Sala Operativa di Pronto intervento sociale a beneficio delle persone vulnerabili di cui fanno parte servizi sociali, Aios e Croce Rossa Italiana.

E’ un dramma umano, quello di Pasquale che si unisce al grido di aiuto di tante famiglie in difficoltà, nelle aree interne in questo tempo di pandemia, che non può essere ignorato.