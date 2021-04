Vaccini trasportati dall'esercito scortati dai carabinieri VIDEO/Il passaggio di una cella frigo su un mezzo militare ad Ariano Irpino

Vaccini trasportati dall'esercito scortati dai carabinieri. Nel video girato in località Foresta all'altezza della rotatoria Incontro, ad Ariano Irpino il passaggio di una cella frigo con le dosi destinate ai vari punti vaccinali: Frangipane, Palazzetto dello Sport e Centro Sociale nei locali dell'associazione Vita.

L’Asl di Avellino ha quasi completato la vaccinazione degli over 80 (ad eccezione delle persone registrate sulla piattaforma regionale come non deambulanti) e del personale scolastico. Contestualmente è già partita la vaccinazione dei soggetti fragili, disabili e over 70, secondo le indicazioni del piano vaccinale.

Ad oggi sono 67.987 le dosi somministrate, di cui 46.616 prime dosi e 21.371 seconde dosi.

31.378 le dosi somministrate agli over 80, di cui 18.641 prime dosi e 12.737 seconde dosi; 4.879 le dosi somministrate ai soggetti fragili, 10.318 le dosi somministrate al personale scolastico, 2.258 le dosi somministrate alle forze dell’ordine.