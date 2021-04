Festa: "Fondi del Piano di Zona per il Centro Autismo" Il sindaco: Presto un sopralluogo, la gestione sarà pubblica

Nel giorno della riapertura parziale di Piazza Castello, il sindaco Gianluca Festa si è soffermato anche sul Centro Autismo di Rione Valle. “Dopo aver richiesto tante volte un sopralluogo all'Asl, lo abbiamo ottenuto. Adesso dovremo capire se tutti i lavori sono stati eseguiti e se saranno sufficienti. C'è la volontà da parte nostra di sostenere l'avvio delle attività attraverso i fondi del Piano di Zona, ne ho parlato anche con gli altri colleghi sindaci e c'è la massima condivisione. Per ottenere il sopralluogo ci abbiamo messo sei mesi, speriamo lo si possa fare settimana prossima. La struttura è comunale ma la competenza è dell'Asl, ma supereremo questo difetto di fondo dovuto a una norma datata. Per noi i bimbi autistici rappresentano una priorità. E vogliamo assolutamente una gestione pubblica della struttura. Non siamo per l'ingresso dei privati".