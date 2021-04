Il gruppo Azzurro Donna al fianco di anziani e disabili Pasqua all'insegna della solidarietà

Il gruppo Azzurro Donna della Provincia di Avellino ha voluto regalare un momento di gioia ad anziani e disabili presenti in alcune strutture irpine, nonché nel capoluogo irpino. Un gesto semplice per ricordare ai più fragili, che non si è mai soli. Che tutto può essere meravigliosamente bello se si tende una mano al prossimo.

Ne parla con soddisfazione e profonda emozione Giuliana Franciosa responsabile provinciale azzurro donna Avellino. La delegazione ha fatto tappa anche ad Ariano Irpino nei locali dell'associazione Vita per la distribuzione di pacchi alimentari. Una bella pagina di solidarietà in vista della Pasqua.