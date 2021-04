"Andiamo incontro positivamente e con fiducia alla vita" Monito del Vescovo Sergio Melillo nel giorno di Pasqua

"Andiamo incontro positivamente alla vita, con slancio e fiducia. Abbiamo bisogno di vivere da risorti. Un pensiero alle persone ammalate, ai sanitari impegnati sul campo contro la pandemia e chi sta scontando la propria pena in carcere."

Sono le parole del Vescovo Sergio Melillo durante la solenne celebrazione di Pasqua tenutasi nella Basilica Cattedrale di Ariano Irpino insieme al vicario monsignor Antonio Blundo.

In sintonia con il messaggio di Papa Francesco il quale ha lanciato proprio oggi un forte appello a condividere i vaccini con i Paesi più poveri, a rimuovere le limitazioni alla libertà di religione e contro le troppe guerre e violenze che ancora ci sono nel mondo.

Presenti alla celebrazione il sindaco Enrico Franza, il suo vice Carmine Grasso e gli assessori Veronica Tarantino e Antonio Ninfadoro.

"In questo giorno, un giorno che ci saremmo augurati di trascorrere diversamente - scrive Enrico Franza - mi ritrovo qui a pensare che da quel lontano 15 marzo, che ci costringeva a temere per il futuro, oggi qualcosa di certo è cambiato e che invece, quel futuro, ostaggio delle nostre preoccupazioni, in realtà è nella nostra facoltà di costruirlo quotidianamente, con la speranza di chi intende guardare lontano, sempre più lontano, da quel lontano 15 marzo."