Covid, altri tre decessi al Moscati Ci sono anche un 68enne e una 63enne

Ancora tre morti causati dal Coronavirus in Irpinia. Sono deceduti, nelle aree Covid dell’Azienda Moscati, tre pazienti. Una paziente di 74 anni di Lauro, ricoverata dal 18 marzo, è deceduta ieri sera nella terapia subintensiva dell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza. Nella notte, è deceduto un paziente di 68 anni di Serino, ricoverato dal 29 marzo e in terapia intensiva dal 2 aprile. Questa mattina, è deceduta una paziente di 63 anni di Montefalcione, ricoverata dal 13 marzo e in terapia intensiva dal 24.