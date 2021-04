Covid. Pasqua tragica in Irpinia. Sei morti al Moscati Ancora vittime del Covid in una domenica nera sul fronte della lotta al Covid

Pasqua tragica in Irpinia, dove in poche ore sono sei le vittime del coronavirus. Sono deceduti poche ore fa nelle aree Covid dell’Azienda Moscati, due pazienti: un paziente di 60 anni di Atripalda (Av), ricoverato dal 25 marzo nella terapia subintensiva dell’Unità operativa di Malattie Infettive, e una paziente di 88 di Avellino, ricoverata nella terapia subintensiva del Covid Hospital dal 31 marzo. Sono solo le ultime vite spezzate dal coronavirus in una domenica tragica.

Tra le vittime di oggi anche Michele De Stefano, giovane impreditore che aveva un'azienda di logistica, residente nella frazione Aterrana. Era stato ricoverato il 21 marzo corso e intubato questa mattina. Velocissimo e letale il decorso del virus che lo ha sopraffatto nonostante l'età. La comunità montorese è riunita nel cordoglio e il sindaco Girolamo Giaquinto commenta: "Un giorno triste per la nostra comunità, una Pasqua veramente amara che si va ad aggiungere al dolore dei giorni scorsi, sono tante, troppe ormai le vittime. Ai mii concittadini dico: siate uniti, è il momnto di essere forti e resistere. Non ci resta che sperare che nel vaccino, lancio un appello alle autorità sanitarie - continua Giaquinto - bisogna velocizzare con la campagna vaccinale, prima che contiamo altri morti".

Nelle ultime ore ad Avellino sono deceduti, nelle aree Covid dell’Azienda Moscati, altri tre pazienti. Unadonna di 74 anni di Lauro, ricoverata dal 18 marzo, è deceduta ieri sera nella terapia subintensiva dell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza. Nella notte, è morto un uomo di 68 anni di Serino, ricoverato dal 29 marzo e in terapia intensiva dal 2 aprile. Questa mattina, è deceduta una paziente di 63 anni di Montefalcione, ricoverata dal 13 marzo e in terapia intensiva dal 24. Intanto i contagi aumentano. 129 i nuovi positivi comunicato dall'Asl nei vari comuni irpini.