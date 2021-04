Forino, Olivieri: "Dobbiamo ancora resistere" L'appello dell'amministrazione: "Fare in modo che la stanchezza non prevalga"

Nell'augurare una buona Pasqua ai cittadini, il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, ha rimarcato quanto c'è da osservare anche nel mese di aprile: "Per questa seconda Pasqua in pandemia, vi giungano i più affettuosi e sinceri auguri da parte mia e di tutta l'Amministrazione Comunale. - si legge nella nota del primo cittadino e della giunta - Che si possa vivere sereni in famiglia riscoprendo i valori più profondi dello stare insieme. Un augurio speciale a tutte le persone che stanno soffrendo affinchè possano riprendersi e guarire al più presto.

Avremmo voluto festeggiare una Pasqua diversa, lasciandoci alle spalle questo difficile momento che sta condizionando le nostre vite. Ma dobbiamo ancora resistere e fare in modo che la stanchezza non prevalga sul desiderio di tornare alle nostre vite di sempre. Viviamo questo giorno di festa con gli affetti più cari. E continuiamo a vivere con responsabilità i giorni a seguire. Solo così ce la faremo. Un sincero augurio di una Serena Pasqua".

Nella scorsa settimana, l'amministrazione comunale ha consentito ai bambini di Forino le uova di Pasqua: "Speriamo di aver regalato un sorriso ai nostri piccoli concittadini che, più di tutti, stanno affrontando questo periodo di limitazioni con responsabilità, pazienza e forte senso civico. Il loro sorriso è la nostra forza. Ringrazio di vero cuore quanti ci hanno dato una mano, per la disponibilità e l'entusiasmo con cui hanno recapitato, nelle case di ogni bambino, il dolce regalo. Il clima di emergenza sanitaria in cui ci troviamo a trascorrere le festività, non deve farci perdere la Speranza di rinascita. Una Speranza nutrita dalla luce che solo i bambini sanno donarci".

Foto: pagina ufficiale Facebook Antonio Olivieri