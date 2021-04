"Il Mondo che vorrei": ecco il giornalino del Perna-Alighieri Dibattiti interessanti con Virginia Raggi e il Prefetto Piantedosi

Dire, fare, pensare, costruire, scrivere: è tutto questo “Il Mondo che Vorrei”, il giornalino dell’Istituto Comprensivo Perna-Alighieri di Avellino. Curato dal prof. Ciro Marciano, il giornalino ha affrontato tematiche importanti mettendo a confronto su parità di genere alunni ed Istituzioni. Dibattiti interessanti in modalità online con la sindaca di Roma Virginia Raggi ed il Prefetto della Capitale Matteo Piantedosi. Sul giornalino anche il prezioso contributo di Tina Montinaro e la testimonianza di Pupa Garriba, sulla Shoah. “Un lavoro di squadra che testimonia come anche in dad si possano realizzare progetti educativi e costruttivi“- afferma il dirigente scolastico Attilio Lieto.