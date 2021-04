Avellino. Guasto alla rete, Pasquetta con i rubinetti a secco In via Zoccolari la rottura di una condotta

Guasto alla rete idrica, tecnici dell'Alto Calore al lavoro in città. Rubinetti a secco ad Avellino, per la rottura della condotta numero 80 in via Zoccolari. Disagi nelle case di molti avellinesi in via Zoccolari, via Scandone, Rampa Santa Maria delle Grazie e altre strade della zona della collina di via Tuoro Cappuccini. I tecnici dell'Alto Calore sono prontamente intervenuti per ripristinare il servizio e garantire il ritorno dell'acqua nel pomeriggio.