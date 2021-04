Non deambulanti: domani via ai vaccini nella Caserma Berardi Domani si parte

Domani, martedì 6 aprile alle ore 10.00, avverrà l’inaugurazione del Presidio Vaccinale presso la Caserma Berardi di Avellino alla presenza del Sindaco di Avellino Gianluca Festa, del Direttore Generale dell’Asl di Avellino Maria Morgante, del Brigadiere Generale dell’Aeronautica Natale Ceccarelli, coordinatore della Campania dell’Operazione Eos della Difesa.

Da domani sarà attivato presso la Caserma Berardi di viale Italia un servizio per la somministrazione del vaccino con il metodo ‘Drive through’ per le persone ‘non deambulanti’. I pazienti registrati sulla piattaforma regionale come non deambulanti, appunto, posso essere accompagnati in auto o un altro mezzo di trasporto, dal quale ricevere l’iniezione vaccinale. «L’obiettivo è completare al più presto la vaccinazione di anziani, soggetti fragili e disabili». Il centro vaccinale della Berardi si aggiunge ai 22 Centri Vaccinali territoriali già attivi.