Confesercenti in piazza, mercoledi sit-in anche ad Avellino Appuntamento alle 10 davanti la Prefettura

L’Associazione Imprenditori Irpini Confesercenti aderisce all’iniziativa regionale della Confesercenti Campania che si terrà mercoledì 7 aprile alle ore 10 davanti alle sedi delle prefetture di tutta la regione Campania. Durante la manifestazione, ad Avellino, ci sarà un sit-in di protesta davanti alla sede della Prefettura e, in tale circostanza, verrà consegnato al Prefetto Paola Spena un documento contenente delle proposte per far ripartire le aziende.