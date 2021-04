Scuola, si apre e Festa annuncia: Dino Park ad Avellino Parco a tema da centomila metri quadrati. Un privato ha presentato la manifestazione d'interesse

Un Dino Park da centomila metri quadrati ad Avellino, per creare sviluppo e attrattive nel capoluogo. L'annuncio ufficiale è arrivato questa sera, in diretta social network , dal sindaco della Città, Gianluca Festa.Svela la tanto attesa terza sorpresa il primo cittadino che presenta il progetto, carte alla mano, parlando forse del parco dedicato ai dinosauri tra i più grandi di Italia.

"Sono un padre e conosco le richieste dei più piccoli. Molto spesso abbiamo dovuto affrontare lunghi viaggi per raggiungere parchi gioco, penso a Mirabilandia ad esempio. Ora vogliamo realizzare ad Avellino un parco a tema unico e moderno che possa divertire i nostri bambini e ragazzi, portando in città turisti. Servizi alla comunità significa anche questo: dotare il capoluogo di un grande parco, una vera attrazione che diventerà centrale nei percorsi turistici delle famiglie. Abbiamo ricevuto la proposta di un privato. Sono orgoglioso di lavorare per realizzazione di un parco unico al centro sud. Sarà una cosa bellissima per i nostri bambimi, per le nostre famiglie. Avellino così sarà davvero capoluogo, città di servizi e turistica. Stiamo diventando una città più grande, più bella e interessante. Dobbiamo crederci e lavorare per creare un futuro migliore per i nostri figli in questa città".

Nel corso della diretta Festa ha anche confermato la riaperture delle scuole per mercoledi' fino alla prima media : il Governo ha previsto la riapertura di Infanzia fino alla prima classe delle Secondarie di I Grado, dunque da mercoledì questo tipo di istituti riaccoglierà i propri alunni in città. “Comprendo ovviamente eventuali preoccupazioni dei genitori, ma al momento dal punto di vista sanitario non ci sono le condizioni per tenere le scuole chiuse – spiega Festa -. Manterremo altissima l’attenzione, ma auspico che gli istituti possano restare aperti anche nelle prossime settimane. Attualmente ci sono le condizioni per tornare a scuola in sicurezza”.