Si torna tra i banchi ma c'è ancora paura Tanti i sindaci che non hanno riaperto le scuole

Scuola, la carica dei piccoli alunni tornati tra i banchi in Campania accompagnati da applausi al suono delle campanelle. Ma è stato un rientro a macchia di leopardo anche in Irpinia.

Tanti i sindaci che hanno preferito prorogare la chiusura delle scuole. Il contagio fa ancora paura.

Ma tra genitori e docenti si respira un'aria di speranza pur con qualche preoccupazione e il dibattito resta aperto tra chi vuole insistere con la dad e chi invece pensa sia giusto riprovarci in presenza, sperando sia la volta buona e arrivare in fondo all'anno scolastico.

In provincia di Avellino sono una ventina i comuni che non hanno riaperto, l'ultimo a decidere in questo senso è stato Montoro. Nel capoluogo aule aperte alla Cocchia, alla Perna-Alighieri, al Palazzotto e alla Leonardo Da Vinci ma comunque non sono mancate defezioni. Bocche cucite tra i dirigenti scolastici.

C'è ancora tanta apprensione anche da parte loro e il futuro resta incerto nonostante protocolli e precauzioni per garantire il ritorno in sicurezza.