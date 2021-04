Montecalvo Irpino, da domani si torna a scuola: i dettagli Il sindaco Iorillo ha disposto la revoca dell'ordinanza numero 17 dopo il parere dell'ASL

Il sindaco di Montecalvo Irpino, Mirko Iorillo, a seguito del parere ricevuto dall'ASL in merito alla chiusura delle scuole, ha disposto la revoca dell'ordinanza numero 17 del 6 aprile 2021, per effetto della quale erano state sospese le attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Da domani si torna, dunque, tra i banchi come chiarito attraverso la pagina facebook del Comune Altirpino dove è stata pubblicata la relativa ordinanza numero 18. “Nella giornata di ieri, a seguito della comunicazione di ulteriori casi di positività nel nostro comune e dopo aver acquisito le determinazioni del COC, si era richiesto parere preventivo all’ASL, da produrre entro le ore 14:00, circa la possibilità di procedere con la chiusura delle scuole, così come previsto dalla vigente normativa. Non essendo pervenuta nessuna comunicazione, con ordinanza sindacale si era proceduto alla chiusura delle scuole, con l’intenzione di tutelare la salute dei bambini. Oggi è pervenuto il parere dell’ASL che si è espresso in modo negativo circa la sospensione delle attività didattiche. Pertanto, in considerazione di quanto previsto dalla vigente normativa si comunica che da domani 08 aprile 2021 saranno riprese le attività scolastiche in presenza come previsto dal D.L. 44/2021”.

Foto: Sergio Oliviero