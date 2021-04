Autismo:"Bene apertura Sant'Angelo ma non dimentichiamo Valle" Il segretario Vassiliadis (Ugl): "De Luca dia risposte concret"e

"Bene l'apertura del Centro per l'Autismo a Sant'Angelo dei Lombardi ma, non dimentichiamoci, della struttura di Valle". Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl, in merito all'inaugurazione del Centro per l’Autismo presso il P. O. di Sant’Angelo dei Lombardi prevista per domani.

"Ci sono tante famiglie e tanti bambini che hanno bisogno anche di un punto di riferimento qui ad Avellino. È inaccettabile avere una struttura e non poterla utilizzare. Invito il Presidente Vincenzo De Luca a dare risposte concrete anche su questo".