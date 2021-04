Acs, "Subito vaccini anche per gli ausiliari del traffico" L'amministratore dell'Acs Spagnuolo scrive alla manager Morgante

Procede in Irpinia la campagna vaccinale. Ma sono ancora molte le categorie professionali in attesa di essere sottoposte al vaccino. L'amministratore dell'Acs, Paolo Spagnuolo, scrive alla manager dell'Asl, Maria Morgante, responsabile della campagna vaccinale, Luigi Califano, per chiedere di sottoporre subito a vaccino anche gli ausiliari del traffico.

"Si tratta di una priorità da affrontare subito - spiega Spagnuolo -. Gli ausiliari sono quotidianamente impegnati in mansioni di verifica e controllo della sosta in città, senza dimenticare che ogni giorno svolgono mansioni di supporto logistico presso il centro viaccinale del Campo Coni di Avellino, sia per garantire l'accesso regolare delle persone che si devono vaccinare e accompagnatori nel centro, sia per controllare il parcheggio dell'area sosta. Gli ausiliari svolgono servizio su strada e sono quindi costantemente esposti al rischio di contagio da coronavirus. Gli agenti della municipale - spiega Spagnuolo - sono stati già tutti vaccinati. Chiediamo, certi di una solerte risposta, di ottenere subito l'inserimento degli ausiliari nelle categorie professionali da vaccinare tempestivamente".