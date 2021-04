Villamaina, i dati aggiornati sull'emergenza Coronavirus Nel bollettino a firma del sindaco Di Cicilia tutti i dettagli relativi alla situazione

Guardia come sempre alta, e ancor di più, nel Comune di Villamaina dopo l'ultimo bollettino relativo alla situazione relativa ai contagiati dal Covid-19. I dati riportati nel bollettino numero 56 del 9 aprile 2021 evidenziano che, a seguito delle attività di verifica e monitoraggio per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus, 8 cittadini sono risultati positivi e sono, dunque, in quarantena obbligatoria presso la propria abitazione, monitorati dalle autorità competenti, mentre 27 sono in isolamento precauzionale fiduciario. “Tutti i cittadini che hanno effettuato o sono in attesa di effettuare il tampone naso-faringeo sono tenuti ad osservare l'isolamento fiduciario presso la propria abitazione sino alla comunicazione dell'esito negativo del tampone. In caso di positività del tampone al Covid-19 sono tenuti ad osservare la quarantena obbligatoria presso la propria abitazione” si legge nella nota, a firma del sindaco Stefania Di Cicilia, in cui vengono ribadite le misure di precauzione per evitare la diffusione del contagio e ricordato che sono 43 le persone che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia.