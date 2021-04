Quadrelle, covid: nessun nuovo caso e una nuova guarigione Il dato domenicale appreso con soddisfazione dal sindaco Rozza

Nelle ultime 24 ore nessun nuovo caso di positività nel Comune di Quadrelle dopo i cinque registrati sabato. Ecco il dato presentato dal sindaco, Simone Rozza, che ha segnalato, inoltre, una nuova guarigione dal covid-19. "Una notizia che apprendiamo con piacere, soprattutto in questo periodo. - ha affermato il primo cittadino con il report giornaliero - Il momento resta ancora delicato, pertanto vi invito a seguire scrupolosamente le indicazione dettate dalle normative in materia per la prevenzione e riduzione dei contagi".

"La situazione resta molto preoccupante. - aveva spiegato Rozza nelle 24 ore precedenti, quando ai già positivi si aggiungevano altri cinque casi covid - È prioritario che tutti prestino la massima attenzione, soprattutto i ragazzi che risultano i più esposti in questa nuova fase di contagi e i dati ufficiali ne danno conferma. State a casa il più possibile, adottate comportamenti corretti e rispettosi delle regole ne vale la vostra e altrui salute. Conto sulla vostra collaborazione".