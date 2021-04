Forino, attivo da oggi il servizio di trasporto scolastico Disponibile per gli alunni della scuola "E.B. Picella" che ne hanno fatto richiesta

Il Comune di Forino ha reso noto che da questa mattina è attivo il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola media "E. B. Picella" che hanno fatto richiesta. "Al momento lo scuolabus sarà attivo solo per le prime classi del plesso, uniche classi che effettuano la didattica in presenza": è quanto sottolineato dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Antonio Olivieri. "Successivamente sarà esteso anche per le classi seconde e terze a seguito di avviso e conferma delle domande di adesione pervenute".

Il primo cittadino ha ricordato anche le modalità. Ovviamente, il servizio per gli allievi della scuola secondaria di primo grado sarà svolto seguendo le normative e i protocolli vigenti in materia di trasporto scolastico e di misure anti-contagio da covid-19: "Per l’avvio del servizio, la ditta affidataria del trasporto scolastico ha effettuato un intervento straordinario di sanificazione e igienizzazione del mezzo di trasporto e la stessa, quotidianamente, procederà ad effettuare interventi ordinari di sanificazione e igienizzazione dello scuolabus".