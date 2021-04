Baiano, prosecuzione dell'attività didattica in presenza Il sindaco Montanaro: "L'Asl non ravvede la necessità di ulteriori misure di prevenzione"

Nel Comune di Baiano proseguiranno le attività didattiche in presenza. È quanto comunicato dal sindaco, Enrico Montanaro: "Ieri (venerdì scorso, ndr) finalmente é arrivato il parere richiesto sulla questione scuole di Baiano. - ha spiegato il primo cittadino di Baiano - L'Asl ha chiaramente specificato che in questo momento a Baiano non esistono focolai o un concreto rischio di diffusione del virus, ragion per cui non ravvede la necessità di ulteriori misure di prevenzione e quindi le scuole possono continuare in presenza le attività didattiche. Vi auguro una buona giornata e vi aggiorneremo su eventuali novità o situazioni che vadano a modificare il quadro attuale". Quanto affermato dal sindaco, si lega al confronto via social avvenuto nei giorni scorsi in cui Montanaro aveva ribadito il perché della decisione assunta sul tema scuola, "in linea con il Governo" con le richieste di verifica attraverso pec con il Sep di Avellino e con il parere dell'ASL di riferimento, inviato all'amministrazione comunale nella giornata di venerdì.