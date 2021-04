Avella, attività didattiche in presenza sospese fino a sabato Un'altra settimana di stop: decisione presa in base ai dati covid sul territorio comunale

Il sindaco, Domenico Biancardi, ha ordinato la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza dal 19 aprile 2021 (domani, ndr) al 24 aprile 2021 per tutte le scuole presenti sul territorio comunale di Avella, di ogni ordine e grado, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte dell’Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto". Ecco quanto definito dal presidente della provincia di Avellino per il territorio comunale di Avella.

L’acquisizione settimanale dei dati epidemiologici di monitoraggio trasmessi dal Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. di Avellino fornirà all'amministrazione comunale gli elementi necessari a comprendere e valutare la ripresa o meno delle attività educativo-didattiche in presenza. "Restano ferme tutte le misure già adottate con le precedenti ordinanze regionali, sindacali nonché tutte le disposizioni e direttive emanate dalle competenti autorità statali per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19".