Ariano: si riparte e ora sosteniamo tutti il commercio locale Nicola Grasso: "E' giunto il momento di restituire alla nostra città la gioia di vivere"

Da domani lunedì 19 aprile i negozi al dettaglio, le attività commerciali, le parrucchiere e i centri estetici sono pronti ad accogliere i clienti in sicurezza, con le attività che già lo scorso anno si sono adeguate ai vari obblighi dei Dpcm governativi e dalle ordinanze della regione e del comune.

"Ora è giunto il momento di restituire alla nostra città quella gioia di vivere, quella convivialità che per quasi due mesi abbiamo dovuto, per causa di forza maggiore, abbandonare, e che sapremo recuperare in fretta, sempre in sicurezza." Sono le parole del presidente di Confcommercio Ariano Nicola Grasso.

"E' giunto anche il momento per i cittadini arianesi di far sentire la loro vicinanza a tutti i nostri negozi di vicinato: dobbiamo ricordarci che se da un lato il commercio si è sdoppiato in quanto ha chiuso per la salute pubblica, dall’altro è rimasto aperto per la distribuzione dei generi di prima necessità, svolgendo un prezioso servizio alla comunità.

Ai nostri imprenditori, a tutti gli imprenditori che con il loro patrimonio di passione, di storie, e competenze ha tenuto duro fino ad ora, Confcommercio Ascom Ariano augura una buona ripartenza."