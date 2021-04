Montoro, Forum Giovani: mercoledì si vota per l'assemblea Dalle 16 alle 20 presso la Sala Convegni della sede comunale di Piano

Rinviata causa covid con la zona rossa, l'amministrazione comunale di Montoro ha programmato il nuovo giorno per il voto dell'assemblea del Forum dei Giovani, fissato per mercoledì, dalle 16 alle 20, presso la Sala Convegni della sede comunale di Piano. Comunicazione ufficiale da parte del responsabile Settore Affari Generali, Angelo Masucci: "Premesso che con avviso pubblico del 28/01/2021 fu fissato, per il giorno di mercoledì 10 marzo 2021, la data per l’elezione dell’Assemblea del Forum dei Giovani; con ulteriore avviso del 18/02/2021 era stato indicato il luogo per lo svolgimento delle fasi elettorali; con disposizione sindacale del 09/03/2021 fu sospesa l’elezione dell’Assemblea del Forum dei Giovani, al fine, di evitare fenomeni di assembramento, in “zona rossa”. Visto che con ordinanza del Ministro della salute, la Regione Campania, dal giorno 19/04/2021, è stata dichiarata “zona arancione”. Ritenuto, pertanto, di fissare la nuova data per l’elezione dell’Assemblea del Forum dei Giovani per il giorno 28 aprile 2021, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 presso la Sala Convegni della sede comunale di Piano. il responsabile Settore Affari Generali dispone di fissare la nuova data per l’elezione dell’Assemblea del Forum dei Giovani per il giorno 28 aprile 2021, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 presso la Sala Convegni della sede comunale di Piano".