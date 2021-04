Quadrelle, ripresa delle attività didattiche in presenza Scuola dell'infanzia e primaria, ritorno regolare in presenza nel Comune

Il Comune di Quadrelle, con il sindaco Simone Rozza, ha reso noto la ripresa delle attività didattiche in presenza. "Lunedì 26 aprile (domani, ndr) riprenderanno regolarmente in presenza tutte le attività didattiche della scuola dell'infanzia e della scuola primaria": ecco l'annuncio da parte del primo cittadino alla comunità. Nelle scorse ore, Rozza ha comunicato i dati covid sul territorio di Quadrelle, in miglioramento rispetto al recente passato: "Giorno dopo giorno risale il numero dei guariti nel nostro territorio e scende quello dei positivi attivi. Ancora una notizia piacevole che ci rende fiduciosi di un futuro sicuramente più sereno. - ha affermato il sindaco sui canali social - Il nuovo bollettino dell'ASL segnala altre tre guarigioni (rispetto alle precedenti 24 ore, ndr). Ciò nonostante resta il mio invito alla massima attenzione perché il momento resta delicato. Continuate a seguire le indicazione dettate dalle normative in materia per la prevenzione e riduzione dei contagi e vedrete che ne usciremo vincenti".