Malore in Provincia, Di Cecilia trasferito al Pronto Soccorso Accertamenti al Moscati per il consigliere provinciale

Malore per il consigliere provinciale, ambulanza e soccorsi a Palazzo Caracciolo. Si è sentito improvvisamente male durante una riunione di Consiglio tenutasi presso la sede del parlamentino avellinese, il consigliere Franco Di Cecilia, che ha subito avvisato i presenti perché intervenisse un mezzo di soccorso. Di Cecilia ha avuto un lieve mancamento che ha reso necessario l’immediata interruzione dei lavori, per accertare le sue reali condizioni di salute. I consiglieri e il presidente Domenico Biancardi preoccupati si sono immediatamente allertati, anche se dopo alcuni minuti lo stesso Di Cecilia li ha riassicurati. L’ex sindaco di Sturno è stato poi accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati per un consulto medico. È stato sottoposto ad accertamenti e dai primissimi riscontri pare si sia trattato di uno sbalzo di pressione. Numerose le attestazioni di vicinanza arrivate da tutta la provincia.