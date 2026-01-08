Volturara Irpina celebra i nuovi nati del 2025: commozione e speranza Tutta la comunità si è raccolta nella Chiesa Madre

Una chiesa madre gremita, volti sorridenti, lacrime di commozione e applausi calorosi hanno accompagnato la prima edizione della festa dell'accoglienza dei nuovi nati, l'evento che si è tenuto nel giorno dell'Epifania con cui il comune di Volturara Irpina ha voluto dare il benvenuto ufficiale a tutti i bambini venuti al mondo nel 2025.

La manifestazione ha visto la partecipazione entusiasta di tutta la comunità, che si è stretta con affetto intorno alle famiglie dei piccoli protagonisti della giornata.

Un momento di festa collettiva che ha unito generazioni diverse in un abbraccio simbolico carico di speranza e di futuro.



Particolarmente toccante il momento della consegna degli attestati ai nuovi cittadini, seguita dal tradizionale bacio alla statua del bambino Gesù che, come ha sottolineato il sindaco, quest'anno ha assunto un significato ancora più profondo: un bacio di benvenuto rivolto a ciascuno dei bambini celebrati nel contesto parrocchiale.

Il primo cittadino ha ringraziato il parroco, don Andrea, per aver ospitato e sostenuto la manifestazione. A impreziosire la cerimonia, il suggestivo "Concerto dell'Epifania" che ha riempito di note la chiesa, creando un'atmosfera di grande emozione.

La mattinata si è conclusa con un aperitivo conviviale che ha permesso a tutti i presenti di condividere momenti di gioia e di festa.