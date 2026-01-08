Sampdoria: ben 8 pedine out verso Avellino, le ultime Fuori anche un difensore che è nelle idee biancoverdi nella sessione invernale

Ultimi dettagli al "Mugnaini", domani sarà giorno di rifinitura e partenza con volo charter verso la Campania e Avellino per la Sampdoria. Sabato la sfida al "Partenio-Lombardi" e Angelo Gregucci, che non avrà con sé in panchina Salvatore Foti e Nicola Pozzi, squalificati per un turno, non potrà contare presumibilmente su 7 calciatori. Lavoro in palestra per Tommaso Casalino, Jordan Ferri, Lorenzo Malagrida e Victor Narro. Programma differenziato per Alessandro Riccio, nelle idee biancoverdi per la difesa, e terapie per Matteo Ricci. Iter personalizzato per Giorgio Altare con il riposo pre-intervento per Lorenzo Venuti.