Sampdoria senza Foti e Pozzi ad Avellino Quarto giallo in campionato per Missori: con Simic è nell'elenco dei calciatori in diffida

Ultimi provvedimenti del giudice sportivo della Lega B per il 2025 e riflessi chiaramente sul via del 2026 (clicca qui per il documento ufficiale). La Sampdoria non avrà in panchina Salvatore Foti e Nicola Pozzi contro l'Avellino. I due componenti dello staff tecnico blucerchiato, capeggiato da Angelo Adamo Gregucci, sono stati squalificati per un turno dopo l'espulsione rimediata nel match vinto dalla Samp contro la Reggiana. "Atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi" a motivare la giornata di stop per Foti, mentre per Pozzi il rosso è legato all'aver "contestato con veemenza una decisione arbitrale" al 22' del secondo tempo. C'è anche l'ammenda di cinquemila euro al match analyst del club ligure, Marco Ferri, per un'espressione offensiva a un calciatore della Reggiana. In chiave Avellino c'è il quarto giallo in campionato rimediato da Filippo Missori nel match a Bari e l'esterno destro raggiunge Lorenco Simic nell'elenco dei calciatori in diffida.