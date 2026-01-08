Michele De Iesu: "La vera neve deve ancora arrivare e sarà anche abbondante" Il pastore meteorologo di Difesa Grande ad Ariano Irpino e le sue previsioni infallibili

"Non temete, la vera neve deve ancora arrivare e sarà anche abbondante". Parola di Michele De Iesu, 85 anni, vita da pastore e sentinella di Difesa Grande ad Ariano Irpino.

Un appuntamento ormai quasi immancabile durante l'inverno e le sue previsioni nel corso degli anni non hanno mai fallito. "Farà più freddo che neve quest'anno", ci disse nel 2029 e così fu. E poi il suo proverbio dell'inverno immancabile: "Sotto la pioggia fame, sotto la neve pane” a testimoniare la validità e la fondatezza di antichi detti popolari, mai tramontati.

Mente temprata, Michele, seduto davanti alla sua abitazione, di fronte alla vallata imbiancata, baciata dal sole ci racconta un particolare curioso della sua vita: "Ero giovane e portai un gregge di pecore da Difesa Grande alla villa comunale di Ariano. Un lungo viaggio ma ci arrivai".

E poi alla domanda come combattere l'influenza ci risponde: "All'aria aperta, prendo una sola compressa alla mia età, troppe medicine fanno anche male. Ho qualche problema con la vista, ma va bene così. Arrivati ad una certa età, dobbiamo renderci conto che siamo delle macchine e dobbiamo conviverci con gli acciacchi. Sono io medico di me stesso e spero di arrivare a 100 anni con la buona salute".