Covid: una vittima al Moscati. Scuole chiuse a San Martino Intanto contagi in risalita

Si torna a morire di covid in Irpinia dopo 24 ore di calma apparente. Si è spento questa mattina nell’area covid del Moscati un paziente di 88 anni di Mercato San Severino. Intanto impennata di contagi a Grottaminarda, dieci in poche ore, e il sindaco Angelo Cobino predica prudenza e più controlli in paese. “Troppi assembramenti e imprudenza in paese - spiega -. Nonostante tanti siano stati ossequiosi sempre delle regole, l’arrivo della zona gialla sembra far ritornare in paese comportamenti poco prudenti”. Scuole chiuse a San Martino Valle Caudina per l'emergenza covid. Risale intanto a livello provinciale la curva dei contagi .

Impennata di contagi nel Mandamento. Nei paesi della zona in un solo colpo sono stati registrati 23 casi. Nel Comune ufitano l’Asl ne ha ufficializzati 10 in un giorno. L’indice di positività in provincia è all’8,85%, mentre nelle 24 ore precedenti si attestava al 7,8%. 107 intanto i positivi in tutta la provincia su 1.213 tamponi. Ritorna l’emergenza nel Mandamento a Baiano sono 18 i casi, a Sperone e Sirignano: 7 i residenti infetti per ciascuno dei due paesi venuti fuori nell’ultimo bollettino Asl. Ancora problemi nelle scuole. Stop alla didattica in presenza al plesso Masi di Atripalda fino al 6 maggio. Si aspetta la decisione del sindaco Festa per le superiori per un possibile ritorno in presenza dalla prossima settimana. Riapre la scuola a Torella dei Lombardi. Mitigate le restrizioni a Serino. Il sindaco Vito Pelosi ha firmato la nuova ordinanza che sarà in vigore fino al prossimo 6 maggio. Il provvedimento prevede la riapertura di tutte le attività consentite in zona arancione.