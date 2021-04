Sicurezza sul lavoro, Ugl: "Mai abbassare la guardia" Oggi si celebra la giornata mondiale per la sensibilizzazione sul tema

"Lavorare è in diritto ma farlo con la giusta sicurezza ed applicando le norme vigenti scrupolosamente è un dovere". Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl Avellino, in merito alla Giornata Mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro che si celebra oggi, 28 aprile. "Non abbasseremo mai la guardia a riguardo - conclude - purtroppo le cronache continuano a parlare di incidenti sul lavoro anche mortali. L'auspicio è che la sensibilità diventi attenzione concreta, da parte di tutti, soprattutto in questo momento storico così delicato in cui mancano certezza ovunque".