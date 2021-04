Endometriosis 2021. Esperti mondiali in diretta sul web Malzoni: 14 interventi live in diretta, dibattiti, conferenze e relazioni con i maggiori esperti

Una tre giorni da remoto per fare il punto su cura, diagnosi e nuove tecniche di intervento chirurgico sull’Endometriosi. Endometriosis 2021, questo il titolo dell’evento digitale presieduto dal professore Mario Malzoni, Primario dell’U.O. di Endoscopia Ginecologica Avanzata presso la Casa di Cura Malzoni ad Avellino, Direttore del Centro Nazionale Endometriosi (Gruppo Malzoni), Direttore del Centro di Chirurgia Pelvica Avanzata “Endoscopica” e Past President della Società Italiana di Endoscopia Ginecologica (SEGI) membro del Board della AAGL (Società Mondiale di Chirurgia Mini-Invasiva)

Sarà un evento planetario che vedrà riuniti i massimi esperti di tutto il mondo sul tema, con oltre mille ginecologi collegati sulla piattaforma aperta per l’evento, per un aggiornamento ricco di appuntamenti in live surgery e relazioni dei luminari.

L’appuntamento è per il 10-11-12 maggio e l’adagio scelto per la tre giorni è “The Worl is on Air” per rimarcare la simultaneità di aggiornamenti di alta specialità che avverranno in sequenza da tutto il mondo, per creare una diretta imperdibile sul tema.

“Eravamo fiduciosi di ospitare l'evento a Roma nel 2021, ma sfortunatamente non è stato possibile a causa della pandemia - spiega il presidente di Endometriosis 2021 Mario Malzoni -.

Fortunatamente, le tecnologie e i social media ci aiutano a mantenere relazioni forti e strette anche durante questi tempi difficili. Per questo procederemo con la tre giorni da remoto, per garantire un'esperienza formativa e di aggiornamento unica”.

In programma sessioni di scansione e chirurgia dal vivo, dibattiti interattivi con domande e risposte aperte, conferenze con l'opportunità di raccogliere informazioni dettagliate sugli strumenti e le tecnologie più recenti direttamente dal settore.

Al centro dell’evento i più rinomati professionisti nel campo dell'endometriosi. “Ci saranno diversi interventi, 14 in tutto, in live Surgery. Molti saranno realizzati proprio nella Casa di Cura Malzoni, centro per la cura pelvica avanzata, ma anche in Giappone, America, Francia, Argentina, Emirati Arabi, India e negli States - spiega Malzoni -.

Faremo il punto su tutte le nuove armi a nostra disposizione per combattere l’endometriosi, sui farmaci, sulle tecniche diagnostiche e problematiche collegate all’infertilità delle donne affette da questa patologia, fino alle ultimissime novità sulla tecnica laparoscopica”. Infine il professore Malzoni riflette sui numeri a corredo della malattia.

“Ci sono milioni di donne affette da endometriosi. Paghiamo un ritardo diagnostico di quasi sette anni - spiega Malzoni -. La prevenzione e la tempestività di diagnosi, collegate alla chirurgia di alta specialità in centri specializzati restano i passaggi cruciali e necessari per combattere l’endometriosi”.